Суддя забрав у селян 40 га землі за фальшивими розписками
Повідомляє Вінницьке УСБУ
Співробітники СБУ викрили голову Тульчинського районного суду Вінницької області, який шляхом неправосудного рішення про погашення фальшивих боргів на суму 30 млн. гривень стягнув із селян неіснуючий борг у вигляді 40 га земель у Броварському районі Київської області.
Про це повідомляє прес-служба УСБУ у Вінницькій області.
З’ясувалось, що зловмисники сфабрикували розписки про отримання власниками 20 земельних ділянок грошових позик. За змістом цих розписок, донецький кредитор у 2008 році нібито позичив селянам суми від 1 до 3 млн. грн. з умовою повернення через місяць.
Про те, що селяни були боржниками і повинні розраховуватись своїми земельними паями, вони дізнались, лише отримавши на руки рішення суду.
За матеріалами СБУ Генеральною прокуратурою України стосовно судді порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 2 ст. 375 (постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови) Кримінального кодексу України.