Сьогодні у Києві відкриються «Таврійські ігри»

Сьогодні у Києві о 16.00 в національному спорткомплексі «Олімпійський» розпочинається головна музична подія року – дводенний XVI міжнародний фестиваль «Таврійські ігри».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив президент фестивалю Микола БАГРАЄВ.

Пряму трансляцію фестивалю здійснюватимуть музичний канал М-1, натомість телеканал “1+1” демонструватиме найвизначніші події дня з «Таврійських ігор». Прямі включення з фестивалю також здійснюватимуть ІCTV та «5-й канал».

В рамках фестивалю діятиме так зване «фестивальне містечко», який організовує радіостанція “Хіт-FM”, це містечко називатиметься «Зірки роздають автографи».

Щопівгодини на майданчику містечка з’являтиметься новий виконавець, у якого можна буде взяти автограф, отримати диск, а також сфотографуватися з ним. У перервах між автограф-сесіями бажаючі зможуть потанцювати під музику від DJ-їв Хіт- FM. Майданчик починає працювати о 14.00, а поспілкуватись з зірками можна буде з 16:00 до 20.00. Будуть присутні Ірина БІЛИК, Тіна КАРОЛЬ, Олександр ПОНОМАРЬОВ та інші.

Бюджет цьогорічного фестивалю становить 5 млн. грн. Частину коштів від продажу квитків від “Таврійський ігор” буде використано для розвитку творчості лауреатів фестивалю «Чорноморські ігри».

Також в рамках фестивалю відбудеться відкритий чемпіонат України на Кубок «Таврійських Ігор» серед виконавців танцювальних стилів brеak danсe і new style.

Усі квитки на фестиваль коштуватимуть 25 грн. на день. Для забезпечення порядку місця на стадіоні будуть поділені на сектори та танцмайданчик. А навколо стадіону працюватимуть точки, які запропонують відчути фестивальний дух: спортивна зона, музичні кіоски, байкер-сектор, екстрім-зона і т.д.

Сьогодні виступлять Діма БІЛАН, І.БІЛИК, Валерій МЕЛАДЗЕ, Наталія МОГИЛЕВСЬКА, Віталій КОЗЛОВСЬКИЙ, Павло ГУДІМОВ, ГАЙТАНА, СЕМІРАМІДА, гурти “Друга Ріка”, “Авіатор”, С.К.А.Й., “Бумбокс”, “Алібі”.

Завтра, 30 червня, глядачі почують “K-maro”. Вєрку СЕРДЮЧКУ, “Дискотеку Аварію”, ТНМК, Тіну КАРОЛЬ, О.ПОНОМАРЬОВА, Ані ЛОРАК, лейбл “Імперія”, “Mad Heads XL”, М’яту, “Джанго”, Міку НЬЮТОН, Світлану ЛОБОДУ, “НеАнгели”, Марту і AnGel.