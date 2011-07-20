У Болгарії отруїлися троє дітей з України

Як поінформували УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, Посольство України в Республіці Болгарія повідомило про випадок захворювання українських дітей з підозрою на харчове отруєння, які відпочивали в туристичному комплексі у м.Несебр (Болгарія).

За інформацією посольства, серед відпочиваючих у зазначеному готелі захворіло 10 осіб, з яких троє українських дітей. Всім постраждалим надана необхідна медична допомога та станом на 19 липня стан здоров’я українських дітей не викликає занепокоєння.

Санітарно-епідеміологічною службою м.Несебр проведено відповідну перевірку, яка не виявила будь-яких збудників хвороби у воді та їжі у згаданому готельному комплексі. Не виключається, що діти могли отруїтися продуктами, купленими поза готелем.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Республіці Болгарія.