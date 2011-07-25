Податківці викрили 14 підпільних виробництв

На Житомирщині податкові міліціонери з початку року виявили 14 підпільних виробництв.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА у Житомирській області, на цих підприємствах переважно без будь-яких дозвільних документів господарі цехів займалися переробкою деревини та каміння. Вартість вилученого устаткування та готової продукції податківці оцінили в суму понад 10 мільйонів гривень”.

На території одного з підприємств селища Володарськ-Волинський виявлено автозаправочну станцію, на якій здійснювалася реалізація нафтопродуктів без будь-яких документів дозвільного характеру. Після огляду виявлено та вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму понад 153 тис.гривень.

По даному факту складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164 КУпАП, який з матеріалами перевірки направлено до суду

Також в регіоні обласною ДПА викрито підпільний цех з первинної обробки деревини. Це виробництво на території колишніх приміщень автомобільних гаражів організував мешканець Новоград-Волинського району.

Податкові міліціонери також нейтралізували два так званих конвертаційних центри. «Центри були в Києві і обслуговували житомирські підприємства – реальний сектор економіки",- зазначили у прес-службі.