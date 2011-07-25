Знайшли нелегальний паливопровід через російський кордон

Співробітники податкової міліції спільно з прикордонниками і Службою безпеки України в Луганській області на території однієї з приватних ділянок у селищі Північне Краснодонського району виявили і ліквідували трубопровід, призначений для нелегального перекачування пально-мастильних матеріалів із Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації у Луганській області.

«Під час огляду вилучено більше 5 тис. літрів дизельного палива, шланги високого тиску на загальну суму понад 50 тис. грн. Нелегальний трубопровід знищено, у даний час встановлюються особи, причетні до організації каналу контрабанди дизпалива», - підкреслив оперуповноважений відділення протидії незаконному обігу підакцизних товарів відділу податкової міліції державної податкової інспекції у м.Свердловську Владислав ГОЛІКОВ.

Він також зазначив, що окрім економічних збитків подібна діяльність завдає шкоди довкіллю, оскільки нафтопродукти отруюють ґрунт і воду.