На шахті «Степова» ліквідовано аварійну ситуацію

Сьогодні на шахті «Степова» (ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», м. Першотравенськ Дніпропетровської області) завершилися роботи з ліквідації аварійної ситуації, що виникла 23 липня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля».

У повідомленні зазначається, що відповідний висновок о 14.00 дав Штаб із ліквідації аварії, до складу якого входять представники 8-го Воєнізованого гірничорятувального загону України (ВГРЗ), Павлоградської державної гірничотехнічної інспекції і ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля».

Так, 24 липня о 18.00 процес горіння у відпрацьованому просторі 158-ої лави було зупинено, аналіз газової ситуації в шахті станом на сьогоднішній ранок показав повну відсутність чадного газу, вуглеводню й вуглекислого газу у виробках. Вміст газу-метану на аварійній ділянці в межах норми.

Наразі в шахті здійснюються роботи з ліквідації наслідків аварії: прибирання породи, відновлення кріпи на сполученні 158-ої лави з 160-м збірним штреком, охолодження гірничого масиву.

За попередніми даними, причиною аварійної ситуації стало займання в нижній частині 158-ої лави в районі працюючого очисного комбайна. Остаточний висновок про причини події дасть спеціальна експертна комісія.

«Оперативність усунення аварійної ситуації на «Степовій» і відсутність постраждалих людей підтверджують ефективність дій ДТЕК із забезпечення безпеки наших співробітників», - заявив А.СМИРНОВ після відвідання шахти.

У прес-службі нагадали, що 23 липня 2011 року о 4.00 на шахті «Степова» в нижній частині 158-ої лави в районі працюючого очисного комбайна сталося займання. На момент події в шахті перебували 145 осіб, яких підняли на поверхню. Ніхто з працівників не постраждав.

Довідка УНІАН. ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» – найбільше вуглевидобувне підприємство України. До складу об`єднання входять 10 шахт, а також підприємства транспортної й виробничої інфраструктури.

ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку й збагачення вугілля до генерації та продажу електроенергії.

До вугільного сегмента ДТЕК входять ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (об`єднує 10 шахт), ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), ПАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу» і п`ять збагачувальних фабрик.