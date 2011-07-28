У Сумах створили муніципальну охорону

Сумська міська рада сьогодні на сесії ухвалила рішення про створення комунального підприємства «Муніципальна охорона».

Як передає кореспондент УНІАН, згідно зі статутом, підприємство покликане створювати умови для реалізації захисту прав та інтересів територіальної громади, забезпечувати збереження й цілісність комунального майна і особистої безпеки громадян тощо.

Статутний капітал підприємства становитиме 200 тис. грн.

Нове підприємство очолить представник фракції «Батьківщина» Володимир ДІХТЯР.