Негода залишила без світла 256 населених пунктів
08:36, 28 липня 2011Суспільство
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У п’яти областях
Сьогодні вночі внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 256 населених пунктів у п’яти областях України.
Як повідомляє прес-служба МНС, у Київській області без світла залишились 111 населених пунктів, у Полтавській – 66, у Чернігівській – 60, у Житомирській – 17, у Черкаській – 2 населених пункти.
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