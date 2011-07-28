Справу проти Аделаджі направили до суду

Учора Генпрокуратура (ГПУ) затвердила обвинувальний висновок відносно посадовців групи компаній King`s Capital. Про це пише "Коммерсантъ в Україні". У ГПУ повідомили, що серед фігурантів справи – один із пасторів церкви "Посольство боже", громадянин Нігерії Сандей Аделаджа, а також п`ятеро "посадовців". "Зараз справа направлена до Київського апеляційного суду, який протягом кількох днів має визначити, який суд вестиме це провадження, після чого почнеться звичайний судовий розгляд", - додало джерело Ъ в Генпрокуратурі.

Нагадаємо, в 2006-2008 роках група компаній King`s Capital приймала у прихожан "Посольства божого" вклади під високі відсотки, але в 2007 році перестала виконувати свої боргові зобов`язання. У ГПУ уточнили, що обвинуваченим інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 УК ("створення, керівництво і участь у злочинній організації"), ч. 4 ст. 190 КК ("шахрайство"), а також ч. 2 і ч. 3 ст. 358 КК ("підробка і використання свідомо підробленого документа"). Всього у справі потерпілими визнано 618 осіб, нанесений їм матеріальний збиток оцінюється в більш ніж 52 млн. грн. На майно обвинувачених накладений арешт на загальну суму близько 108 млн. грн. Двом із них вибрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою