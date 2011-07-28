Сержант побив солдата за відмову принести пиво

Військова прокуратура Сімферопольського гарнізону порушила дві кримінальні справи за фактами побиття військовослужбовців у військовій частині в Криму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Так, за даними слідства, в одному випадку молодший сержант побив солдата за відмову принести йому дві пляшки пива.

У другому випадку молодший сержант, бажаючи продемонструвати свою фізичну і службову перевагу, неодноразово бив трьох підлеглих військовослужбовців.

Обидві події сталися в одній військовій частині. Її номер прокуратура не повідомляє.

Справи порушено за ч. 2 ст. 424 Кримінального кодексу України - "перевищення військовим влади або службових повноважень".