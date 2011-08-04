Україна йде на рекорд з кукурудзи

Українські аграрії зберуть поточного року рекордний урожай кукурудзи – до 17 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК під час робочого візиту до Херсона.

Зокрема, за його словами, останніми роками у світі зростання попиту на фуражне зерно перевищує темпи попиту на продовольче. Тому МінАПК рекомендувало українським аграріям посіяти поточного року кукурудзи на 20% більше, ніж в 2010 році. У результаті кукурудзою в країні засіяно 3,7 млн. га.

За прогнозами МінАПК, у 2011 році в Україні зберуть урожай кукурудзи на рівні 17 млн. т, що на 70% більше торішнього (10 млн. т).

«Враховуючи ці цифри, ми (Україна - УНІАН) вже поточного року вийдемо на перші місця з експорту ряду позицій. Зокрема, з експорту соняшникової олії Україна сьогодні № 1 у світі – 60% світового експорту. Також ми будемо лідером з експорту ячменю. А з експорту кукурудзи - посядемо 2-е або 3-є місце», - повідомив міністр.

На думку М.ПРИСЯЖНЮКА, така динаміка дозволить нашій країні отримати міцні позиції серед лідерів на зерновому ринку у світі.