Спалах метану на луганській шахті: 26 постраждалих

Сьогодні об 11.40 у м. Красний Луч Луганської області на шахті "Краснокутська" (ДП "Донбас Антрацит") стався спалах метану.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України.

За їх даними, спалах метану стався на горизонті 110-120 метрів під час включення лебідки для демонтажу лави пласту.

На цей момент у шахті перебували 224 гірники, на аварійній ділянці – 37.

За попередньою інформацією, постраждали 26 гірників. З них 5 - дістали опіки середнього ступеню важкості. Ще 21 - незначні.

На місці працюють 3 відділення Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Роботи на шахті не призупинялись.