Спалах метану на луганській шахті: 26 постраждалих
13:48, 04 серпня 2011Суспільство
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Робота не призупинялась
Сьогодні об 11.40 у м. Красний Луч Луганської області на шахті "Краснокутська" (ДП "Донбас Антрацит") стався спалах метану.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України.
За їх даними, спалах метану стався на горизонті 110-120 метрів під час включення лебідки для демонтажу лави пласту.
На цей момент у шахті перебували 224 гірники, на аварійній ділянці – 37.
За попередньою інформацією, постраждали 26 гірників. З них 5 - дістали опіки середнього ступеню важкості. Ще 21 - незначні.
На місці працюють 3 відділення Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
Роботи на шахті не призупинялись.
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