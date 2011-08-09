На Хортиці, щоб встановити рекордно високий флагшток, знесли хрест

У Запорізькій області влада, щоб встановити найвищий в Україні флагшток, знесла на Хортиці православний хрест.

За інформацією прес-служби Запорізької єпархії УПЦ МП, православний хрест встановлений на Хортиці на кургані біля Музею історії запорізького козацтва, було знесено минулої п'ятниці, що викликало несприйняття у глави Запорізької єпархії ЛУКИ.

«Для мене як для правлячого архієрея і віруючої людини дуже боляче спостерігати за проявами нашої релігійної безграмотності, коли святиню для кожного православного християнина зневажають. Свята Церква співає: Святий Хрест - хранитель всього Всесвіту. В ознаменування першої річниці незалежності нашої держави на найвищій точці острова Хортиця було встановлено Святий Хрест, який за задумом мав захищати нашу молоду державу від усіляких спокус. Після освячення єпископом Василієм біля підніжжя Святого Хреста відбувалися усі значущі заходи нашого православного козацтва. І сьогодні ми є свідками того, як цей Святий Хрест було, м'яко кажучи, демонтовано: не спитавши благословення не те що правлячого архієрея, а й навіть простого священика, Хрест було безжально скинуто з горба», - цитує прес-служба єпархії владику ЛУКУ.

У прес-службі Запорізької ОДА (за ініціативою якої вирішено встановити на Хортиці флагшток - УНІАН) інформацію про демонтаж православного хреста підтвердили.

«У зв'язку з проведенням будівельних робіт для встановлення найвищого в Україні флагштоку з вершини насипу, біля музею запорізького козацтва на Хортиці, було демонтовано дерев'яний хрест», - повідомили в прес-службі, проте відзначили, що ця православна святиня була встановлена на кургані не в ознаменування першої річниці незалежності, а «14 жовтня 1992 на свято Покрову Пресвятої Богородиці».

У прес-службі ЗОДА з посиланням на заступника губернатора Миколу ЯРМОЩУКА, так само запевнили, що «не йдеться про безповоротне знесення хреста»

«Ми створюємо комісію, до складу якої ввійдуть представники духівництва, громадськості, профільних структурних підрозділів облдержадміністрації, вчені, які детально опрацюють це питання. Упевнений, ми знайдемо консолідоване рішення і символи державності і духовності - національний прапор і православний хрест - будуть і надалі об'єднувати запорожців», - цитує прес-служба М.ЯРМОЩУКА.

Поки ж консолідуюче рішення знайти не вдалося.

«Мені зателефонував перший заступник губернатора Запорізької області ЛИТВИН Олексій Олексійович, який запевнив, що замість демонтованого буде встановлений новий гранітний триметровий Хрест. Але, ознайомившись з проектом реконструкції горба, ми не бачимо на ньому Святого Хреста», - стверджує владика ЛУКА.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня прес-служба Запорізької ОДА розповсюдила інформацію про те, що в Запоріжжі на острові Хортиця встановлять найвищий в Україні флагшток для державного прапора.

«З ініціативою спорудження на курганному насипі біля Музею історії запорізького козацтва у східній частині острова Хортиця найвищого в країні флагштока для підняття державного прапора України, виступила Запорізька облдержадміністрація», - повідомили в прес-службі, відзначивши, що за даними керівництва Національного заповідника «Хортиця» завдяки новому флагштоку на Хортиці «полотнище державного прапора підніметься на рекордну висоту: 85-90 метрів: 15 метрів - висота кургану, 40 метрів – висота хортицьких скель над водою у місці установки і 30-35 метрів – висота самого флагштоку».

Проектом створення найвищого флагштоку в Україні, за даними ЗОДА, передбачено також облаштування оглядового майданчика на вершині кургану, де його буде встановлено, будівництво зручної для підйому пішохідної естакади і установку скульптурної композиції, присвяченої козацькому минулому Запорізького краю.