Суд відпустив сина бізнесмена, який на смерть збив дівчину

Залізничний райсуд Сімферополя сьогодні звільнив від кримінальної відповідальності сина кримського бізнесмена Йосипа ФАЙНГОЛЬДА Віталія, який у 2008 році на автомобілі збив насмерть мотоциклістку Ганну Мішуткіну.

«Стосовно Віталія ФАЙНГОЛЬДА припинено провадження у справі, його звільнено від кримінальної відповідальності за амністією, оскільки він є інвалідом другої групи», - повідомила телефоном УНІАН його адвокат Ірина НЕНАЛТОВСЬКА.

Батьки загиблої дівчини можуть звернутися з цивільним позовом про компенсацію моральної шкоди.

«У порядку цивільного судочинства є право звернутися до суду з позовом, якщо вони вважають, що їх претензії якимсь чином ще не задоволені. Хай доводять, що потрібно платити їм (батькам дівчини - УНІАН) більше, ніж заплатили вже зараз», - додала І.НЕНАЛТОВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, аварія за участі мотоцикла Suzuki і автомобіля Bentley сталася уночі у вересні 2008 року в районі залізничного вокзалу Сімферополя. Після удару мотоцикл відкинуло на інший автомобіль, а Bentley зіткнувся ще з двома машинами.

Водій Suzuki Г.Мішуткіна одержала тяжкі травми і померла на місці аварії.

Експерти встановили, що Bentley рухався зі швидкістю 171 кілометр на годину.

Залізничний райсуд Сімферополя у листопаді 2009 року побачив «суміжну форму провини» учасників аварії, засудив В.ФАЙНГОЛЬДА до трьох років позбавлення волі з відстроченням виконання вироку на два роки, і зобов`язав сплатити колишньому чоловіку загиблої – опікуну її малолітньої дочки - 500 тис. грн. як компенсацію збитку.

Апеляційний суд Криму відхилив скаргу прокуратури і батька дівчини на рішення суду першої інстанції, вони звернулися до Верховного суду України. Той у січні 2011 року направив справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.