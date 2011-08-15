Кабмін звільнив від ПДВ вату і презервативи

Уряд звільнив від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання більше 100 позицій виробів медичного призначення.

Відповідну постанову №867 від 8 серпня розміщено на сайті Кабінету міністрів.

Згідно з документом, до переліку виробів увійшли: вата, марля, бинти, презервативи, стоматологічні матеріали для пломбування зубів та обладнання, апарати для вимірювання тиску, ендоскопи, підгузники, різні типи сосок та аналогічні вироби для дітей, пелюшки для немовлят, скельця для окулярів, що коригують зір, інвалідні візки, оболонкові контрацептиви, серцеві стимулятори, пристрої ортопедичні.