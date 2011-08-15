Міліція накрила банду, яка три роки грабувала фермерів

У Херсонській області знешкоджено банду, яка впродовж трьох років грабувала фермерські господарства.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв`язків УМВС в Херсонській області, заяви про напади на фермерські господарства почали надходити до міліції з 2009 року. У цей же період аналогічні злочини реєстрували і в Миколаївській області. Схема скоєння злочинів у всіх випадках була однаковою: вночі зловмисники проникали на територію господарства, зв`язували охоронця, після чого забирали трактор, а також культиватори і сівалки. Причому грабіжники викрадали винятково нові трактори, які коштували від 100 до 200 тисяч гривень.

На початку липня співробітники херсонської міліції одержали інформацію, що в Баштанському районі Миколаївської області скоєно черговий напад на фермерське господарство. У результаті оперативникам вдалося затримати дві групи грабіжників. Двох зловмисників спіймали, коли вони польовими дорогами перегонили трактор. Ще трьох, які напали на охоронця, затримали в лісопосадці.

Злочинна група налічувала 8 осіб у віці від 20 до 49 років. Покупців вони підшукували в сусідніх районах Херсонської і Миколаївської областей, при цьому пояснювали, що трактори білоруські, ввезені до України нелегально, тому документів на них немає. Фермери купували техніку за півціни - по 60 до 100 тис. грн. за трактор.

Встановлено 5 епізодів незаконної діяльності організованої групи.

Всю сільгосптехніку повернено законним власникам.

Слідчим управлінням УМВС у Херсонській області порушено кримінальну справу за ч.3 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).