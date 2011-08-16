Азаров відмовився від «білоруської дружби» з Росією

Прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Микола АЗАРОВ виключає розвиток енергетичного сектора України за білоруським сценарієм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у вівторок.

«Україна йде своїм шляхом, Білорусь - своїм», - сказав М.АЗАРОВ, при цьому не уточнивши деталей.

У свою чергу, віце-прем`єр-міністр, лідер партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО вважає оптимальним варіант, коли в модернізації української газотранспортної системи братимуть участь і російська, і європейська сторона, а контроль Україна збереже за собою.

С.ТІГІПКО також зазначив, що розвиток енергетичного сектора України не обмежується виключно газотранспортною системою.

Як повідомляв УНІАН, президент ВАТ "Газпром" Олексій МІЛЛЕР за результатами зустрічі з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і міністром енергетики і вугільної промисловості України Юрієм БОЙКОМ 15 серпня у Сочі висловив думку, що розвиток співпраці Росії і України у газовій сфері міг би будуватися за тією ж самою моделлю, що й з Білоруссю.

Нагадаємо, «Газпрому» належить 50% акцій білоруського газотранспортного підприємства «Белтрансгаз», на даний час ведуться переговори про придбання ще 50%.