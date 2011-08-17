"Антонов" підписав угоду з російським авіапромом

ДП «Антонов» і ВАТ «Авіаційна промисловість» (м. Москва) підписали 16 серпня в рамках авіасалону МАКС-2011 у м. Жуковський (Московська область) угоду про співпрацю.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, угоду підписали президент - генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро КІВА і генеральний директор ВАТ «Авіаційна промисловість» Віктор КУЗНЕЦОВ.

Документ передбачає співпрацю у розробці і реалізації довгострокових програм в області створення, серійного виробництва, розвитку системи післяпродажного обслуговування авіаційної техніки, збереження і розвитку наукових і виробничих коопераційних зв`язків, галузевої довідкової і нормативної документації, науково-технічного і промислового потенціалу.

«Ми займатимемося реалізацією досягнутих міжурядових угод», - повідомив після підписання угоди В.КУЗНЕЦОВ.

Він уточнив, що йдеться про організацію виробництва на російському ринку: розвиток науково-виробничої бази, просування окремих технологічних напрямів, організацію маркетингу і ряду інших процесів, пов`язаних з авіаційною діяльністю.

В.КУЗНЕЦОВ також висловив сподівання, що угода дозволить «зняти деякі шорсткості технічного характеру, які є у взаємодії з українськими підприємствами».

Д.КІВА додав, що співпраця налагоджуватиметься за усіма програмами, які є з Росією: Ан-148, Ан-158, Ан-70.

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Порівнявши на прохання кореспондента УНІАН ринкову привабливість «Сухого СуперДжет 100» і Ан-148, Д.КІВА зазначив, що літаки Ан-148, які експлуатує авіакомпанія «Росія» показали високу ефективність, і наліт на кожен літак досягає 300 годин на місяць. За його словами, зараз літак виходить на 400 годин, додав він.

Він підкреслив, що Ан-148 має масу переваг - може сідати на будь-яких аеродромах, літати в умовах відсутності видимості, чого не може зробити Сухий Супер Джет.

При цьому Д.КІВА вважає, що в рамках «ОАК» можна безпроблемно випускати як Ан-148 так і Сухий СуперДжет.

«З моєї точки зору, це різні моделі. Ан-148 менший за кількістю пасажирів. Я бажаю успіху Сухому СуперДжет - знаю, як важко створювати літаки. Далі життя і ринок покажуть», - сказав він.

Натомість Д.КІВА стурбований зниженням темпів виробництва Ан-148 на Воронезькому авіазаводі: «Мене це теж турбує, тому що відомо, що перші літаки не завжди відразу виправдані за собівартістю - вони завжди дорожчі, тому як це майже ручна робота. Але при випуску великої партії вийде, що ця продукція прибуткова», - сказав президент «Антонова».

«Наші партнери говорять, що далі планують нарощувати темпи випуску» - додав він.