В університетах Києва на хабарях упіймали доцента та декана
15:04, 22 серпня 2011Суспільство
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Прокуратура порушила справу
Прокуратура Києва порушила кримінальну справу стосовно доцента Університету цивільного захисту України за фактом отримання хабара.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.
Встановлено, що він отримав хабар у розмірі 300 дол. за видачу свідоцтва про проходження спеціального навчання.
Крім того, прокуратурою Деснянського району порушено кримінальну справу стосовно декана одного з факультетів Київського університету туризму, економіки і права, яка за хабар у розмірі 1500 дол. обіцяла посприяти в успішному складанні вступних іспитів.
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