Прокурори просять для судді-колядувальника 11 років з конфіскацією

Представники державного обвинувачення в Оболонському районному суді Києва, який розглядає кримінальну справу про хабарництво, порушену проти екс-голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА, просять обрати йому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посаду в суді.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

За словами співрозмовника агентства, водночас, представники прокуратури просять суд обрати для іншого судді вказаного суду В’ячеслава ЛЮБОШЕВСЬКОГО міру покарання у вигляді 5 років позбавлення волі також з конфіскацією майна і позбавленням права в подальшому займатися суддівською діяльністю.

У судовому засіданні відбуваються дебати, після чого суд має піти до нарадчої кімнати для винесення вироку обом підсудним.