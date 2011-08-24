На Майдані сьогодні буде шоу духових оркестрів та музичний марафон

На Майдані Незалежності Києва сьогодні в рамках святкових заходів з відзначення 20-річчя Незалежності України відбудеться шоу духових оркестрів та музичний марафон.

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті святкування ювілею Незалежності, протягом усього дня у центрі столиці працює три денні сцени (на Хрещатику, на Софійській та Михайлівський площах) та вечірня центральна сцена на Майдані Незалежності, на якій відбудеться шоу кращих військових духових оркестрів.

Водночас на Хрещатику діють 10 ігрових майданчиків для дітей та дорослих. Відбувається яскраве шоу вуличних театрів. Для молоді працює сценічний майданчик «U-20», на якому проходять спортивні заходи із міні-футболу, стрітболу, показові виступи з брейкдансу. Для прихильників співу встановлений майданчик українського караоке. Також на Хрещатику відбуваються заходи у рамках «Євро-2012», де можна побачити макети та фото найкращих стадіонів України.

Спеціально до 20-ї річниці Незалежності України на Хрещатику збудували стіну висотою 3 м і довжиною 70 м, на якій 20 команд графіті-художників з різних міст України створюють виставку графіті на тему «20-річчя Незалежності України».

Для прихильників фольклорного мистецтва на Софійській площі встановлено сцену «Фолк мюзік», на якій виступають народні колективи, а неподалік, на Михайлівській площі, триває концерт кращих українських хорів.

Після завершення шоу кращих військових духових оркестрів, о 18 годині на вечірній центральній сцені Майдану Незалежності розпочнеться святковий музичний марафон, у якому візьмуть участь популярні українські виконавці: Софія РОТАРУ, РУСЛАНА, Тіна КАРОЛЬ, ПОТАП і НАСТЯ, «Танок на Майдані Конго», ДЖАМАЛА, «Мед Хедс», «Брати Карамазови», «Друга Ріка», ГАЙТАНА, ЕРІКА, Олександр КРИВОШАПКО та ін.