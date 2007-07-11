КС скасував положення закону про держбюджет, які призупиняли пільги

Конституційний Суд України скасував положення закону про державний бюджет, які стосувались призупинення на 2007 рік виплати пільг, компенсацій і гарантій для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні було оприлюднено рішення КС, прийняте 9 липня цього року за конституційним поданням 46 народних депутатів щодо відповідності Конституції України положень статей 29, 36, ч. 2 ст. 56, ч. 2 ст. 62, ч. 1 ст. 66, пунктів 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 ст. 71, статей 98, 101, 103, 111 Закону України «Про державний бюджет України на 2007 рік» щодо соціальних гарантій громадян.

Як повідомив під час оприлюднення рішення голова Конституційного Суду Андрій СТРИЖАК, проаналізувавши подання, Конституційний Суд прийшов до висновку, що ряд вищезазначених статей закону про держбюджет не відповідає ст. 1 Конституції, у якій сказано, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною правовою державою.

Він підкреслив, що, відповідно до Конституції, соціальні права і гарантії населення не можуть обмежуватись, а закон про держбюджет не може скасовувати чи зупиняти положення інших законів. Тому КС прийшов до висновку, що Верховна Рада не мала повноважень при прийнятті держбюджету зупиняти дію інших законів, в тому числі й щодо надання пільг, гарантій і компенсацій для громадян.

КС постановив, що з дня оприлюднення рішення вищезазначені статті закону про держбюджет припиняють свою чинність.

Водночас КС припинив провадження щодо ч. 2 ст. 62, ст. 101 через невідповідність конституційного подання щодо розгляду цих статей. Таким чином, за винятком цих двох статей, решта вищезазначених статей у поданні втратили свою чинність.

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