Долар на міжбанку росте

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями 7,9925/7,9960, на 12:00 ціни зросли 8,0020/8,0060 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2759/62, на 12:00 ціни піднялися 0,2765/68. У Росії курс долар-рубль скорегувався, й на 12:00 встановився на рівні 28,9350 (-0,0065).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4422/24, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 11,5280/11,5350, на 12:00 ціни, слідом за доларом, пішли вгору 11,5520/11,5320.