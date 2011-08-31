Укрсоцбанк працюватиме під маркою UniCredit Bank

Київ. 31 серпня. УНІАН. З 1 вересня 2011 року ПАТ «Укрсоцбанк» продовжуватиме свою діяльність на ринку України під торговою маркою «UniCredit Bank», зберігаючи при цьому свою юридичну назву ПАТ «Укрсоцбанк». Про це повідомляється на сайті банку.

У повідомленні зазначається, що на сьогоднішній день в Україні Група UniCredit представлена двома фінансовими організаціями: ВАТ «Укрсоцбанк» і UniCredit Bank, що працюють як дві окремі юридичні особи і з 1 вересня 2011 вони працюватимуть під однією торговою маркою «UniCredit Bank».

«Перспектива подальшого об`єднання двох банків в одну юридичну особу і під єдиний бренд є стратегічною метою Групи, спрямованої на посилення присутності бренду UniCredit на українському ринку», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що основним чинником в ухваленні рішення про те, під яким брендом функціонуватиме об`єднаний банк, стали результати маркетингового дослідження, згідно з якими ставлення клієнтів «Укрсоцбанку» до зміни торгової марки достатньо позитивне.

«Бренд UniCredit має досить сильні позиції в Європі, й ми вирішили скористатися цією перевагою для того, щоб найефективніше підтримати нашу діяльність на місцевому ринку, тим самим, підтвердивши намір тривалої присутності UniCredit Групи на українському ринку. Згідно з проведеними дослідженнями, наші клієнти позитивно ставляться до нової назви банку. Для них UniCredit - це ознака надійності, тому я дуже оптимістично налаштований щодо ребрендингу банка. Більш того, ми намагатимемося переконати в цьому наших клієнтів за рахунок високої якості послуг і індивідуальних продуктів» - зазначив голова Правління ПАТ «Укрсоцбанк» Борис ТИМОНЬКІН.

Довідка УНІАН. АКБ «Укрсоцбанк» засновано у вересні 1990 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2011 року становили 39,968 млрд. грн., кредити й заборгованість клієнтів - 37,705 млрд. грн., зобов`язання - 33,389 млрд. грн.

«Укрсоцбанк» у першому півріччі 2011 р. скоротив чистий прибуток проти показника аналогічного періоду 2010 року в 3,5 раза - до 5,161 млн. грн.

Італійська група UniCredit володіє 95,4439% акцій «Укрсоцбанку».