Посол Словаччини: домовленості з ЄС дають Україні два ясних стандарти

Словаччина підтримує розвиток стабільної України, заявляє Надзвичайний і Повноважний посол Словацької Республіки в Україні Павол ГАМЖІК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкриття українсько-словацької школи в Ужгороді.

"Словаччина підтримує розвиток стабільної, процвітаючої України. Ми маємо спільні інтереси, хочемо, щоб Україна наприкінці цього року підписала асоційоване членство з Європейським Союзом та створила зону вільної торгівлі, що важливо не тільки для політики, а й для громадян України. Ці домовленості дають два ясних стандарти політичної, економічної стабільності, завдяки чому країна буде наближатися до Євросоюзу, так, як було у Словаччині у 90-х роках. Це наша мета, ми будемо в цьому допомагати. Ми маємо дружні, добросусідські стосунки, і переконаний, що в майбутньому - це так і буде", - підкреслив посол.

Крім того, П.ГАМЖІК висловив сподівання на спільну підтримку обома державами Словацького культурного центру, що відкрився на початку нового навчального року в Ужгороді.