Між собою медсестри називали Каддафі "татком"

Українка Оксана БАЛІНСЬКА, яка була однією з п`яти особистих медсестер лівійського лідера Муаммара КАДДАФІ протягом майже двох років, хоче знову повернутися до Тріполі, де вважає життя кращим, ніж в Україні.

Про свою роботу у полковника 25-річна жінка розповіла в інтерв`ю CNN.

За її словами, М.КАДДАФІ завжди був дуже добрим до своїх підлеглих. «Він завжди запитував, чи ми щасливі, чи є у нас все необхідне, - повідомила О.БАЛІНСЬКА.- Щороку 1 вересня він дарував їм медальйони зі своїм зображенням або годинник».

Між собою медсестри називали полковника "татком". "Татко дав нам роботу, гроші і гарне життя", - сказала О.БАЛІНСЬКА.

Вона заперечує, що хтось із медсестер мав з полковником інтимні стосунки. "Я не знаю, хто створив такий образ його медсестер та охоронців-жінок. Як може хтось зі здоровим глуздом вважати, що ми могли мати сексуальні стосунки з КАДДАФІ?", - обурилася жінка.

О.БАЛІНСЬКА зазначила, що правила роботи в лівійського лідера були дуже суворими, медсестрам заборонялося носити відкритий одяг та робити яскравий макіяж.

Коментуючи чутки про «улюблену медсестру» КАДДАФІ, 38-річну українку Галину КОЛОТНИЦЬКУ, О.БАЛІНСЬКА зауважила: "Галина була така ж медсестра, як і ми всі. Вона дуже добра жінка з великим серцем".

О.БАЛІНСЬКА запевняє, що всі плітки про КАДДАФІ не відповідають дійсності. "Можу сказати тільки хороші речі про нього", - додала вона.

О.БАЛІНСЬКА виїхала з Лівії в лютому, коли була вагітною. Наразі вона живе зі своїм чоловіком, сербським бізнесменом, та сином неподалік Києва, але мріє повернутися до Тріполі.

"Я дуже сподіваюся, що ми повернемося до Лівії", - сказала вона, гортаючи альбом зі своїми лівійськими фотографіями.

«Тільки це буде вже інша Лівія. Без КАДДАФІ. Без «татка», - зауважила колишня його медсестра.