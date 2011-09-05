У Херсонській області чоловік згвалтував і вбив першокласницю

У селі Нова Збур’ївка Голопритстанського району Херсонської області чоловік згвалтував і вбив першокласницю 2005 року народження.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі громадських зв`язків Управління МВС в Херсонській області, злочин було скоєно 2 вересня.

За оперативною інформацією, дівчинка гралася з іншими дітьми і біля подвір’я побачила незнайомого чоловіка, який попросив показати йому вихід до лісу. Дитина вирушила з незнайомцем і зникла. Пізніше місцеві жителі нібито бачили, що незнайомець ніс дівчинку уздовж лісу на руках.

Труп школярки був виявлений місцевими жителями у суботу, 3 вересня, неподалік від села. Злочинець присипав його сміттям.

За даними джерела в облуправлінні МВС, підозрюваний у скоєнні даного злочину був затриманий 3 вересня. Відомо, що це 28-річний житель сусіднього села Новофедорівка.

Проводиться розслідування.