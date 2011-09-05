Укрзалізниця почала відбір кадрів на Євро-2012

«Укрзалізниця» почала професійний відбір кандидатів на посади: «машиніст електропоїзда швидкісного», «помічник машиніста електропоїзда швидкісного», «начальник поїзда швидкісного», «стюард поїзда швидкісного» для обслуговування міжрегіональних двосистемних електропоїздів виробництва компанії Hyundai Rotem (Корея).

Як повідомляє УНІАН прес-служба відомства, відповідний наказ було підписано генеральним директором «Укрзалізниці» Володимиром КОЗАКОМ.

Згідно з наказом, до 30 вересня цього року на залізницях мають відбутися попередні конкурси пошуку кандидатів на посаді машиніста й помічника машиніста швидкісного електропоїзда. Серед вимог, що пред`являються до кандидатів на посаду машиніста електропоїзда швидкісного: вік - не більше 40 років, неповна вища або вища освіта, стаж роботи машиністом не менше 5 років, медична й психофізіологічна відповідність тощо. Помічник машиніста електропоїзда швидкісного повинен мати вік до 30 років, неповну вищу або вищу освіту, стаж роботи не менше 3 років, медичну й психофізіологічну відповідність.

До 30 жовтня 2011 року на залізницях відбудуться попередні конкурси на заміщення посад «начальник поїзда швидкісного», «стюард поїзда швидкісного» для обслуговування міжрегіональних двосистемних електропоїздів виробництва компанії Hyundai Rotem. Вимоги до начальника поїзда: вік до 40 років, стаж роботи начальником поїзда - не менше 5 років, неповна вища або вища освіта, медична і психофізіологічна відповідність тощо. На посаду «стюард поїзда швидкісного» розглядатимуть кандидатів до 40 років із відповідною професійно-технічною освітою.

Після попередніх конкурсів спеціальна комісія «Укрзалізниці» проведе професійне тестування кандидатів, наданих залізницею.

Загалом для обслуговування швидкісних поїздів заплановано підготувати 50 локомотивних бригад: 25 - на Південно-Західній залізниці, по 5 - на Львівській, Південній, Донецькій, Придніпровській та Одеській залізницях. На ПЗЗ 48 осіб підготують на посаду начальника поїзда швидкісного і 145 осіб - на посаду стюарда поїзда швидкісного.