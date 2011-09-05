Підприємець замовив убивство чиновника міськради

Співробітники управління кримінального розшуку УМВС України в Луганській області затримали одного з підприємців, який замовив убивство чиновника Луганської міської ради.

Про це УНІАН повідомила начальник прес-служби Управління МВС в Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ.

За її інформацією, замовник убивства - житель Луганська 1958 року народження. Об`єкт злочинного посягання - начальник одного з управлінь Луганської міської ради, який за своїми функціональними обов`язками вирішував питання, пов`язані з врегулюванням земельних відносин.

«Підприємець зненавидів чиновника за те, що той не дозволив йому незаконно орендувати під магазин земельну ділянку, і тому вирішив знайти виконавця для вбивства чиновника, скориставшись своїми зв`язками в кримінальному світі. Про намір підприємця стало відомо співробітникам міліції», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

Вона також повідомила, що міліції вдалося вислідити й затримати злочинців під час обговорення плану вбивства. В ході затримання було вилучено грошові кошти, які були частиною гонорару за вбивство, а також пістолет Макарова.

Загальна сума гонорару 10 тис. грн., зазначила Т.ПОГУКАЙ.