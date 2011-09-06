Затримали підозрюваного у вбивстві майора міліції

Співробітники карного розшуку затримали 34-річного чоловіка, який підозрюється у вбивстві 4 вересня в селі Семиполки Броварського району Київської області майора міліції.

Як повідомив УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю МВС України в Київській області Микола ЖУКОВИЧ, підозрюваного було затримано сьогодні близько 12.00 у цьому ж селі в будинку родичів його товариша.

"Під час затримання підозрюваний вчинив опір працівникам міліції, але був нейтралізований застосуванням правоохоронцями прийомів рукопашного бою", - сказав М.ЖУКОВИЧ.

Він зауважив, що затриманий раніше був тричі засуджений за крадіжки та опір представникам правоохоронних органів. Наразі його допитують працівники прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 37-річного майора міліції, начальника Калитнянського селищного відділу внутрішніх справ Миколу Симоненка було вбито пострілом із мисливської рушниці близько 3.00 4 вересня біля кафе с.Семиполки нетверезим місцевим жителем, якому правоохоронець зробив зауваження щодо його поведінки.