Губернатор каже, що Київщина годує себе, столицю і готова - закордон

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК заявляє, що Агропромисловий комплекс Київщини повністю забезпечує продукцією область та столицю і має значний експортний потенціал.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КОДА, за словами А.ПРИСЯЖНЮКА, показники сільськогосподарського виробництва в регіоні цього року кращі, ніж торік.

«Ми й надалі будемо сприяти використанню сільськогосподарських угідь за призначенням, застосовувати новітні сільськогосподарські технології, підвищуючи продуктивність праці», - наголосив голова КОДА.

Він повідомив, що цього року в області обмолочено ранню групу зернових та зернобобових культур на площі 367 тисяч га, намолочено – 1035 тис. тонн зерна за врожайності 28,2 ц/га , що на 2,2 ц/га більше, ніж торік. Господарства Київщини зібрали понад 600 тис. тонн пшениці.

Також, за словами губернатора, з метою забезпечення продовольчої безпеки населення в області прийнято програму «Зерно Київщини на 2011-2015 роки», згідно з якою в обласному бюджеті передбачено кошти для закупівлі 10 тис. тонн зерна продовольчої пшениці. Проводиться збирання круп’яних культур, які теж добре вродили.

Крім того, А.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що аграріям слід тісніше працювати з науковцями, адже саме така співпраця інтенсифікує результативність сільського господарства області.