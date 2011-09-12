Експерти ГУАМ обговорили співпрацю в галузі нанотехнологій

Експерти держав - членів ГУАМ обговорили регіональну співпрацю в галузі нанотехнологій і наноматеріалів.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, у рамках Робочої групи з культури, науки і освіті, відбулася відеоконференція експертів держав - членів ГУАМ на тему: «Регіональна співпраця в галузі нанотехнологій і наноматеріалів» за участю представників Академій наук і наукових кіл держав-членів і Секретаріату ГУАМ.

Учасники відеоконференції надали інформацію з приводу досліджень в галузі нанотехнологій і наноматеріалів у своїх країнах і перспектив розвитку цього напряму.

Сторони також обмінялися інформацією щодо нових пропозицій для співпраці в галузі нанотехнологій і наноматеріалів і домовилися продовжити обмін інформацією про поточний стан досліджень в галузі нанотехнологій і наноматеріалів у державах - членах ГУАМ.