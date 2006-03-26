Міський голова Хмельницького потрапив у лікарню

Міський голова Хмельницького Микола ПРИСТУПА госпіталізований у стаціонарне відділення обласного кардіоцентру.

Як передає кореспондент УНІАН, цю інформацію підтвердив перший заступник Хмельницького міського голови Василь ОСАДЧИЙ.

За словами заступника мера, міський голова Хмельницького потрапив до лікарні через погіршення стану здоров’я, зокрема, підвищення тиску, хоча в цілому стан здоров’я М.ПРИСТУПИ оцінюють як нетяжкий.

Як повідомляв УНІАН, Комітет виборців України в першій половині дня повідомив, що в Хмельницькому виборці голосують тільки по бюлетенях по виборах до Верховної Ради України. КВУ також зазначив, що Генеральна прокуратура України направила до Хмельницького свою слідчу групу для з`ясування ситуації на місці.

Пізніше голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ заявив про зрив місцевих виборів у місті Хмельницькому. «Тепер слово за правоохоронними органами. Треба з`ясувати, хто довів ситуацію до абсурду, і притягнути до відповідальності», - сказав Я.ДАВИДОВИЧ.

Голова ЦВК також припустив, що вибори зірвані певними політичними силами, які скоординували свої дії так, щоб комісія відмовилася працювати. «Я думаю, що там все закінчиться кримінальною справою», - сказав він.