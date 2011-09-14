У Києві відбудеться панахида за загиблими журналістами

У Києві 16 вересня, у день зникнення Георгія Ґонґадзе, у Володимирському кафедральному соборі (бульвар Тараса Шевченка, 20) відбудеться панахида у пам`ять про журналістів, які загинули через свою професійну діяльність.

Як повідомили УНІАН у Київській незалежній медіа-профспілці, початок панахиди - о 18.30.

Загиблих журналістів цього дня поминатимуть і в інших храмах Києва. Київська незалежна медіа-профспілка закликає колег, які належать до різних конфесій, цього дня поставити свічку у церкві в пам’ять про колег.

У цей же час на Майдані Незалежності розпочнеться вечір пам’яті Георгія Ґонґадзе. Акція відбудеться біля монументу Незалежності (у разі перекриття місця збору через зйомки телевізійної програми чи з інших причин місце збору переноситься до великого телевізійного екрану на Майдані, що знаходиться біля банку “Укоопспілка” через вул. Інститутську).

"Запаливши свічки, ми рушимо до Адміністрації Президента. Там ми згадаємо усіх загиблих журналістів за часи незалежності України, оголосимо свої вимоги до влади і традиційно проведемо хвилину мовчання", - повідомили в медіа-профспілці.

Організатори нагадують, що як церковна, так і громадська акції відбуваються без будь-якої партійної та організаційної символіки. Навіть символіка на футболках чи кепках вважатиметься цинічним самопіаром на пам’яті загиблих.

Довідка УНІАН. 16 вересня 2011 року виповнюється 11 років з дня зникнення Г.Ґонґадзе. Традиційно цього дня працівники медіа згадують усіх колег, які загинули через виконання професійних обов’язків.

За роки незалежності в Україні загинули 63 журналісти. Зв’язок цих смертей із професійною діяльністю працівників мас-медіа офіційно визнаний лише у невеликій кількості випадків. Водночас, колеги та родичі загиблих журналістів мають підстави вважати, що трагедії були спричинені професійною діяльністю журналістів. У більшості випадків винні не були покарані.