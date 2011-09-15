Міліція погрожує зірвати продаж футболок "Спасибо жителям Донбасса"

Міліція погрожує зірвати розпродаж у центрі Києва футболок "Спасибо жителям Донбасса".

Як повідомили УНІАН у прес-службі громадянського руху "Спільна Справа", близько 16.00 до офісу руху телефонували з Головного управління МВС в м.Києві з погрозами, що за продаж футболок "Спасибо жителям Донбасса", який планується розпочати сьогодні о 18.00 на Майдані Незалежності, організатори будуть притягнуті до відповідальності.

Громадянський рух "Спільна Справа" заявляє, що не відмовиться від своїх намірів.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня працівники київського УБОЗ здійснили обшук в офісі столичної компанії Prostoprint з виробництва футболок з різними написами.

За інформацією Центру зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві, «у рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за підробку сувенірної продукції до Євро-2012 працівники столичного УБОЗ в офісі компанії Prostoprint проводили відповідні слідчі дії».

У ЦЗГ наголосили, що вказані дії міліції «жодним чином не пов’язані з випуском цією організацією футболок з написом, який згадувався у публікаціях в інтернет-мережі».

Деякі інтернет-видання пов’язували обшук в компанії через випуск нею футболок з написом «Спасибо жителям Донбасса…».