Депутати підготують закон щодо націоналізації заводу «Індар»

Єдиний вихід з ситуації, що склалася навколо інсулінового заводу «Індар», - повернення контрольного пакету акцій державі.

Такого висновку дійшли члени парламентського комітету з питань охорони здоров`я під час засідання, що відбулося 14 вересня, повідомив УНІАН член комітету, народний депутат України від фракції НУ-НС Володимир КАРПУК.

При цьому, кажучи про підсумки засідання комітету, В.КАРПУК заявив, що «якихось конкретних пропозицій від правоохоронних органів» він так і не почув.

Як заявив депутат, протягом трьох років триває слідство, яке ні до чого не привело. «Ще раз підкреслюю хронологію розкрадання столичного заводу: 22 лютого 2008 року рішенням Носівського районного суду Чернігівської області було відчужено у держави 70,7% акцій заводу, 5 березня 2008 р. завод продається за смішну суму 30 000 грн, 14 березня 2008 року - дарується, а 17 березня 2008 року ці акції вже оформляються під заставу у комерційному банку. Все це проводиться блискавично. І ми всі розуміємо, що така операція стала можливою лише завдяки сприянню високопосадових осіб».

Депутат підкреслив, що справа «Індару» - це стратегічне питання і його необхідно вирішувати у законодавчому полі, оскільки надії на те, що вдасться владнати конфлікт за короткий час у суді, немає.

«Мені це нагадує аналогічну ситуацію, коли були спроби повернути у державну власність Херсонський комбайновий завод. І я запропонував комітету ВР підготувати законопроект про повернення до державної власності акції заводу «Індар», - заявив депутат.

За словами В.КАРПУКА, ця пропозиція про підготовку законопроекту була одноголосно підтримана усіма членами комітету.

«Реєструйте, і ми підтримуватимемо однозначно, - заявила Тетяна БАХТЄЄВА. - Я буду співавтором цього законопроекту».

Він розповів, що вимога якнайшвидше повернути завод державі викликана занепокоєнням членів комітету рівнем кваліфікації нового керівництва.

За словами заступника глави комітету В’ячеслава ПЄРЄДЄРІЯ, «таким стратегічним підприємством має керувати людина з медичною освітою, яка розбирається у тому, що він виробляє».

На думку В.ПЄРЄДЄРІЯ, ситуація із заводом «Індар» - типова для всієї медичної промисловості і вимагає вжиття радикальних заходів. «Вкрадено практично всю медичну промисловість України, яка так важко налагоджувалася на початку 90-х років. Потрібно, не соромлячись, назвати усіх героїв поіменно. І я думаю, що ми маємо написати обґрунтовані листи Президенту, прем`єр-міністру, генеральному прокурору. Ми це вже робили багато разів, однак сподіватимемося, що у нової влади вистачить сил навести лад у країні, про який так багато говорять», - заявив депутат.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Індар» засновано 14 серпня 1997 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів». Підприємство випускає більш як 60% інсулінів, що виготовляються в Україні.

За даними Мінохоронздоров`я України, фармацевтичний завод "Індар" виготовляє 28 лікарських форм інсуліну (генно-інженерний, свинячий монокомпонентний і людський напівсинтетичний інсуліни у флаконах і картриджах), організоване виробництво власних субстанцій інсулінів.

Держава у 2000 році внесла свої 70,7% акцій «Індару» до статутного фонду ДАК «Укрмедпром».

У 2008 році 70,7% акцій заводу придбала компанія Storke Holdings Limited. Це рішення було оспорене в суді, і три роки тривав судовий розгляд.

Проте, як свідчать очевидці, у ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців «Беркуту» увірвалися на територію заводу, щоб провести на завод представників нових власників підприємства. 11 липня прес-служба підприємства з посиланням на нового директора підприємства Євгена КОНОНЕНКА розповсюдила повідомлення, що підприємство працює в нормальному режимі.