Головний міліціонер Харкова з тріском вилетів з крісла

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ звільнив з посади начальника Харківського міського управління міліції Миколу ФОМЕНКА.

Як підтвердили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, відповідне рішення А.МОГИЛЬОВ оприлюднив учора в Харкові на нараді, яка відбулася за фактом затримання двох міліціонерів за підозрою у торгівлі зброєю.

Також було ухвалене рішення оголосити начальнику облуправління міліції Михайлові МАРТИНОВУ дисциплінарне стягнення – «неповну службову відповідність» і звільнити з посад начальника Комінтернівського райуправління міліції Юрія ЮРЧЕНКА та начальника штабу міськуправління міліції Сергія ЧОВПАНА.

У ВЗГ наголосили, що відповідні документи та накази вже готуються. Там також підтвердили інформацію щодо затримання Ю.ЮРЧЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, учора, 16 вересня, у Харкові під час спецоперації було затримано двох працівників Комінтернівського райвідділу міліції, які намагалися збути п’ять пістолетів. Зброю вилучено, причетні до злочинної діяльності перебувають під вартою. Прокуратура порушила кримінальну справу, триває слідство. У Харкові працює спеціальна комісія МВС України.