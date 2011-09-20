Тепер у Маріїнський парк треба приходити зі своїми пивом і цигарками :)

11:54, 20 вересня 2011
Суспільство
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Впродовж тижня приберуть МАФи

Впродовж тижня у Маріїнському парку столиці приберуть малі архітектурні форми, у яких здійснюють продаж пива та тютюнових виробів.

Про це сказав голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

«У майбутньому ми будемо більш жорстко підходити до питання видачі дозволів на розміщення палаток та інших малих архітектурних форм. Найближчим часом будуть проведені консультації з власниками цих об’єктів. Торгівля у них повинна проводитись виключно в інтересах киян», - підкреслив О.ПОПОВ.

Також він зазначив, що міська влада розуміє – на цьому етапі розвитку міста такий бізнес повинен мати місце, «але вже сьогодні ми маємо поступово переходи до більш сучасних форм надання якісних послуг киянам».

 

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