Президент "Азовмашу": криза бізнесменів добре навчила

Сьогодні ситуація у світовій економіці напружена, але колишньої економічної кризи 2008 року вже не буде, впевнений доктор економічних наук, промисловець, президент Маріупольського ВАТ «Азовмаш», народний депутат України (Партія регіонів) Олександр САВЧУК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.САВЧУК сказав на прес-конференції в Маріуполі.

О.САВЧУК, характеризуючи нинішній стан світової економіки, заявив: «Зараз - це абсолютно інше, це не 2008 рік, не схожа ситуація. Тоді були іпотечні «бульбашки», сьогодні все більш адекватно. Тоді у банків взагалі не було ліквідності, сьогодні вона є, хоча її може й не вистачає, але не порівняти з 2008 роком. Я категорично це відкидаю (другу хвилю такої самої кризи, як була в 2008 році – УНІАН)».

Він також додав, що колишня криза не минула дарма для бізнесменів, і багато чому їх навчила.

«Багато компаній розуміють... Їх ось так накрило в 2008 році, і всі ці 3 роки вони відновлювали свій потенціал і думали про резерви, про страховки», - сказав О.САВЧУК. При цьому він відзначив: «Ні, я не можу тут порівняти колишню й нинішню ситуації. На мій погляд, це не так небезпечно для реального сектора, як було в 2008 році. Хоча, звичайно, напруга присутня».

О.САВЧУК порівняв ситуацію у світової економіки зі штормом, але різного рівня небезпеки: «Це як шторм. Тоді (у 2008 році) було цунамі, 12 балів, а сьогодні – море неспокійне, 6 балів».