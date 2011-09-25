Відмова від зимового часу зашкодить українському фондовому ринку

Відмова від переходу на зимовий час завдасть шкоди біржовій торгівлі в Україні.

Таку думку висловив глава правління «Української» біржі Олег Ткаченко на XIV міжнародному форумі учасників ринку капіталу, який проходить в Алушті (Крим) 22-25 вересня.

Він пояснив, що рішення парламенту відмовитися від зимового часу призведе до падіння торгової активності на українських біржах у цей період через збільшення розриву в торгах з американськими біржовими майданчиками.

«Чи розуміємо ми, що тепер знову український ринок уже закінчить роботу до того часу, коли починають працювати (Сполучені) Штати», - наводить його слова ZN,ua.

Ткаченко пояснив, що сьогодні український ринок має годину (з 16:30 до 17:30), протягом якого його оператори можуть відреагувати на відкриття американських ринків.

У зв`язку з цим О. Ткаченко виступив з ініціативою спільно з регуляторами і Національним банком продумати можливість продовження торгової сесії і час проведення розрахунків.

Учасники ринку також відзначали, що рішення парламенту може створити деякі проблеми через те, що операційні системи і деякі програмні продукти як і раніше передбачають переведення годинників на годину назад в останню неділю жовтня.

Нагадаємо, що 20 вересня Верховна Рада Україна прийняла постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України», якою скасовано щорічне переведення годинників на зимовий і літній час.

Даною постановою передбачено встановити з 27 березня 2011 року на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години.

Цього року від переведення стрілок відмовилися Росія і Білорусь.