Азаров запропонував корейському колезі відразу три спільні проекти
13:33, 29 вересня 2011Суспільство
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Один з них - космічний
Україна готова надати Південній Кореї ракетоносій для запуску супутника.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Республіки Корея КІМ Хван Сіком.
«Ми готові надати ракетоносій для запуску південнокорейського супутника», - сказав М.АЗАРОВ.
При цьому він відзначив, що Україні й Південній Кореї необхідно розширювати співпрацю в космічній сфері.
Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України вважає перспективним створення в Україні ряду спільних підприємств із Кореєю, зокрема, з виробництва світлодіодів, а також поїздів.
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