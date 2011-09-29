Жінка довела своїх трьох малолітніх дітей до туберкульозу

На Тернопільщині порушено кримінальну справу щодо матері, байдужість якої призвела до захворювання трьох її малолітніх дітей на туберкульоз.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, 47-річна жінка одного із сіл Чортківського району впродовж останніх років, маючи на утриманні трьох малолітніх дітей, зловживала спиртним та вела аморальний спосіб життя. Мати злісно ухилялася від виховання своїх дітей, не забезпечувала їм належних умов проживання, харчування та навчання, за що неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності.

Згідно з актами обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей, яке неодноразово проводили працівники служби у справах дітей Чортківської райадміністрації, було встановлено, що малолітні діти проживають у незадовільних антисанітарних умовах, а жінка не приділяє належної уваги їхньому психологічному та фізичному розвитку.

Коли ж дітей обстежили медики, то виявили у всіх них туберкульоз.

За фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дітьми, що спричинило тяжкі наслідки, щодо матері прокурор Чортківського району порушив кримінальну справу.