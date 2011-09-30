У базі даних на всиновлення - 28 тисяч дітей

Усиновлювачі вважають неправильним приховування від дитини факт її усиновлення.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили члени сімей, які усиновили по декілька дітей.

Зокрема, Тамара ДУДНИК висловила переконання, що чим раніше дитина дізнається правду про своє усиновлення, тим легшими наслідками і вона, і її небіологічні батьки зможуть пережити цей момент.

“Ми зрозуміли, що дитина має знати, що вона усиновлена, має знати своє коріння”, - заявила усиновлювачка.

“На сьогодні в Україні існує “таємниця усиновлення” (один з параграфів Сімейного кодексу України – УНІАН). Ми вважаємо, що це неправильно. Коли в пізньому віці відкривається це питання, особливо в підлітковому, це завдає сильного болю дитині й потім батькам. З прикладу знайомих родин: дитина починала себе вести неадекватно, вона змінювалась...”, - сказала Т.ДУДНИК.

За словами Т.ДУДНИК, в її родині було вирішено не зволікати з цим, і своїй прийомній доньці, яку усиновили, коли їй не виповнилось і року, сказали про це у шестирічному віці.

«Я точно знаю, що вона відчуває себе в нашій родині, що її люблять, як і біологічних дітей...», - зазначила жінка.

Зі свого боку Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій ПАВЛЕНКО зазначив, що вважає таємницю усиновлення «пережитком минулого», від якого треба відмовлятися. При цьому він звернув увагу, що Сімейний кодекс не забороняє батькам казати правду дитині та суспільству, тому на сьогодні кожен самостійно може вирішувати, чи казати дитині, що вона усиновлена, і якщо говорити, то в якому віці.

Ю.ПАВЛЕНКО закликав сім’ї не боятися всиновлювати дітей, у тому числі тих, яким уже виповнилось більше року, а також хворих дітей.

“Не вагайтесь, йдіть! І держава вам допоможе максимально легко, комфортно пройти цей шлях. Не бійтеся чиновницьких перепон. А якщо вони виникають, то є куди звернутися. Я маю на увазі інститут Уповноваженого з прав дитини та Президента України безпосередньо, який визначив як національний пріоритет забезпечити кожній дитині виховання в сім’ї, в родині”, - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Він висловив здивування з приводу того, що в інтернатні заклади відправляються діти до 3-5 років, але при цьому існує черга з батьків, які бажають усиновити дитину.

“Більше 1,5 тис. родин сьогодні в масштабах країни подали заяви на усиновлення. Звичайно, є проблема, коли українські родини хочуть всиновлювати до 3-5 років, бажано максимально здорових. Але якщо ми візьмемо базу даних національного усиновлення, то з 28 тис. дітей – 26 тис. дітей – старші 6 років. На жаль, за цей рік лише 19 родин усиновили дітей, старших 10 років”, - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

За його словами, приклад багатьох прийомних сімей демонструє, що не варто боятися “тих страшних генів” спадковості, про які говорять. “Дитина в батьківському теплі, сімейному оточенні дуже швидко видужує. Більше того, на вдалося до кінця зламати систему надання дітям неправдивих діагнозів з одного боку з перестрахування, а з іншого – з якихось інших причин, про які не хочеться говорити, але про них скаже Генеральна прокуратура. Дітям часто ставлять неправдиві діагнози, особливо психіатричні захворювання...”, - заявив Уповноважений з прав дитини.

Він зазначив, що на сьогодні законодавство України спрямоване саме на розвиток сімейних форм виховання. За словами Ю.ПАВЛЕНКА, він задоволений результатом, отриманим за останні 7 років. “Українці усиновили більш як 35 тис. дітей-сиріт. Сьогодні на вихованні в прийомних сім’ях, в дитячих будинках сімейного типу виховується більше 9,5 тис. дітей. Скільки пройшло через прийомну сім’ю - важко сказати, бо діти дорослішають, але думаю, що не менше усиновлених. Приємно, що кожен рік зростає кількість родин, які беруть на опіку, піклування. Сьогодні рідні і близькі люди не віддають дітей в інтернатні заклади, а забирають їх до себе в сім’ю. 63 тис. дітей сьогодні виховуються під опікою і піклуванням”, - повідомив Ю.ПАВЛЕНКО.

Водночас він додав, що на даний час 28 тис. дітей стоять на обліку у національній базі даних на усиновлення.

Крім того, Ю.ПАВЛЕНКО зазначив, що за останні 5 років він не знає про жоден випадок усиновлення дитини заради вигоди. За його словами, неможливо пройти всю процедуру усиновлення, якщо маєш “нечисті” думки.

Також Уповноважений з прав дитини висловив переконання, що на сьогодні Україна вже готова де реформи інтернатних закладів. “Є всі можливості сьогодні в державі, щоб кожна дитина, яка осиротіє, отримувала тата і маму”, - сказав він.

Присутній на прес-конференції керівник альянсу «Україна без сиріт» Руслан МАЛЮТА додав, що для покращення ситуації з усиновленням державі необхідно зробити кілька важливих кроків.

По-перше, зазначив він, посилити підтримку сімей, які всиновлюють дітей з серйозними хворобами, дітей-інвалідів. Зокрема, залучити до цього треба не тільки державу та місцеві громади, але й церкву.

Також Р.МАЛЮТА вважає, що держава має сприяти налагодженню тісної співпраці органів влади з громадськими організаціями у питанні підготовки прийомних сімей та їх подальшого супроводу після усиновлення дитини. Р.МАЛЮТА впевнений, що такі заходи дозволять значно скоротити або навіть взагалі ліквідувати черги усиновлювачів.