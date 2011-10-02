Таємна труба перетинала кордон на глибині 8 метрів

У районі Краснодону Луганської області податківці спільно із співробітниками прикордонної служби і СБУ перекрили незаконний канал поставки пально-мастильних матеріалів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ДПА у Луганській області.

За словами начальника відділення протидії незаконному обороту підакцизних товарів відділу податкової міліції ДПІ в м.Свердловську Андрія ДАНЬКА, у селищі Власовка Краснодонського району за 50 метрів від державного кордону було затримано автомобіль «Урал» з цистерною, в якій було 10 тонн дизельного пального. Документів на пальне у водія не було, проте правоохоронцям він повідомив, що заправився в селищі Нижня Герасимівка.

У селищі Нижня Герасимівка увагу співробітників податкової міліції привернув покинутий з вигляду будиночок. Під час огляду оперативники знайшли пластикову трубу високого тиску з характерним запахом дизельного пального. Трубопровід був заритий на глибині близько 8 метрів. По ньому здійснювалися поставки пально-мастильних матеріалів з Росії на територію України.

Трубопровід забетонували, дизельне пальне й автомобіль загальною вартістю 135 тисяч гривень вилучили.

Проводиться перевірка, яка допоможе встановити осіб, причетних до організації незаконної діяльності.