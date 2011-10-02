Україна і Грузія домовилися оптимізувати транспорт

Віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис Колесников і міністр економіки Грузії Кобалія домовилися оптимізувати транспортне сполучення між країнами.

Під час зустрічі міністрів були обговорені питання оптимізації співпраці держав у транспортному секторі. Зокрема, Борис Колесніков і Кобалія домовилися про укладання Угоди про "відкрите небо" між Україною та Грузією. Сторони висловили сподівання, що ця Угода буде підписана до проведення саміту в Батумі.

"Крім того, віце-прем`єр-міністр України і міністр економіки Грузії домовилися оптимізувати транспортне сполучення між країнами. Отже, планується розглянути можливість подальшого розвитку поромного сполучення між портами України та Батумі", наводить повідомлення прес-служби уряду газета Сегодня.