Біометричні паспорти можуть зробити з українців потенційних злочинців?

Нові біометричні паспорти, за введення яких нещодавно проголосувала Верховна Рада, можуть обернутися значними неприємностями – із законом. Про це повідомляє ТСН.



Кожна людина має унікальний ідентифікатор. Він не дозволить сплутати її ні з ким іншим. Біометричні дані – це остання нерозкрита таємниця кожної людини.



А відбитки пальців українців після введення біометричних документів найближчим часом можуть опинитися у базах даних міліції. Правозахисники з цього приводу давно стривожені. І не тільки в Україні.



Будь-яка інформація - приватна, конфіденційна - може бути використана на шкоду людині. Навіть якщо йдеться про зміст СМС-повідомлень, годі й казати про відбиткі пальців чи райдужну оболонку ока.



"Якщо хакер достатньо кваліфікований, за допомогою сканера зможе отримати відбиток пальців, то ясно що він зможе використати його як завгодно, можливо навіть те що називається підстава, тобто особа може бути звинувачена у вчиненні тих чи інших кримінально караних діянь", - каже кандидат юридичних наук, правозахисник В'ячеслав Яковенко.



Те, що загроза не теоретична, переконатися не складно. У невеликому берлінському комп'ютерному клубі молодий хакер Ян Красслер демонстративно легко підробив чужі відбитки пальців.



Все, що він має - нехитрий набор підручних засобів ціною в 10 євро. Результат виходить у вигляді ледь помітної прозорої наліпки.



"Якщо поліцейські придивляться до пальця – то наклейку, певна річ, видно. Але кожного ж не перевірятимуть. Я вже спробував – у магазині, де у такий спосіб розплачуєшся. Усе спрацювало! ", - каже Ян Красслер.



Розплатитися в німецькому магазині, де замість платіжних карток приймають відбитки пальців – це найневинніша річ, яка стає можливою. Головне - роздобути оригінал відбитка.



У 2008 році жертвою хакерів став міністр внутрішніх справ Німеччини. Німецькі противники чіпових документів влаштували полювання за пальчиками усіх своїх урядовців. Щоб довести небезпеку тотального збору біометричних даних.



В українському варіанті завдання спрощується вдвічі. Біометричні дані українців вже з першого січня почнуть заповнювати найціннішу базу даних, з будь-коли створених в Україні.



"З огляду на попередній досвід – як в нашій країні зберігають персональну інформацію, коли на Петрівці можна купити будь-яку базу – там, скажімо, базу Податкової – про будь-яке майно, про доходи. Так само і ця інформація швидше за все не буде достатньо захищеною", - вважає правозахисник В'ячеслав Яковенко.



Захистити базу персональних даних не можуть навіть в одній із найпросунутіших в технічному плані країн світу – Японії.



Нагадаємо, 23 вересня рада ухвалила закон про ведення біометричних паспортів. Впровадження біометричних паспортів є зобов'язанням України, прийняте в рамках плану дій щодо введення безвізового режиму з ЄС. На початку вересня у Ради відбулися акції протесту віруючих, які виступили проти введення біометричних документів.