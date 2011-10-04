Депутат у коридорі гімназії побив ногами 11-річного хлопчика?

Прокурор Сумської області порушив кримінальну справу щодо депутата обласної ради через хуліганські дії відносно 11-річного учня учбового закладу «Александрівська гімназія» в Сумах.

За даними заступника прокурора Сумської області Костянтина Подлубного, перебуваючи в коридорі даного закладу, «грубо порушуючи громадський порядок, діючи з особливою зухвалістю і винятковим цинізмом, депутат Ш. безпричинно і умисно завдав хлопчикові кілька ударів ногами по тулубу і кінцівкам, внаслідок чого малолітній потерпілий одержав тілесні ушкодження у вигляді забоїв нижньої третини лівого стегна і нижньої третини лівого плеча», пише "Обком".

У матеріалах дослідчої перевірки достатньо даних, що вказують на наявність в діях Ш. ознак злочину, передбаченого частиною 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Проведення досудового слідства у справі доручене співробітникам слідчого відділу Сумського міськуправління УМВД України в Сумській області.

Виданню стало відомо, що прокуратура звинувачує в побитті школяра депутата Володимира Шульгу, заступника обласної організації ВО «Батьківщина». Пан Шульга пообіцяв прокоментувати ситуацію ближче до вечора, пише “Обком”.