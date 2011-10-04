Прокуратура пояснила, навіщо людей у Макіїввугіллі залякували «Беркутом»

Сьогодні в м. Макіївка Донецької області під час розслідування кримінальної справи за фактом незаконного списання вугілля структурними підрозділами ДП «Макіїввугілля» Донецька обласна прокуратура залучила спецпідрозділи «Беркут» для вилучення необхідних документів із адміністративної будівлі підприємства.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Донецької обласної прокуратури Яна СОБОЛЕВСЬКА.

За її словами, в даний час слідчим відділом прокуратури Донецької області розслідується кримінальна справа за фактом незаконного списання вугілля структурними підрозділами ДП «Макіїввугілля». Під час слідства виникла необхідність в отриманні низки оригіналів документів, що знаходяться в держпідприємстві. Необхідні папери співробітниками «Макіїввугілля» були видані слідчому добровільно, громадський порядок і нормальний режим роботи підприємства не порушено.

Я.СОБОЛЕВСЬКА підтвердила, що при вилученні документів у ДП «Макіїввугілля», дійсно, «спецпідрозділ «Беркут» залучався прокуратурою області для припинення можливих порушень громадського порядку». Але, за її словами, «все обійшлося без порушень і близько 15.00 процедура вилучення була завершена, всі необхідні документи були вже на руках у працівників прокуратури».

Керівник прес-служби запевнила, що після закінчення слідчих дій прокуратура області опублікує всю необхідну інформацію у цій кримінальній справі.

У свою чергу, в прес-службі ДП «Макіїввугілля» розповіли, що сьогодні бійці «Беркута» в повній екіпіровці та зі зброєю в руках з 12.00 заблокували всі сім поверхів адміністративної будівлі підприємства і проводили обшук у кабінетах. Також у «Макіїввугілля» відзначили, що близько 150 працівників, які перебували в будівлі держпідприємства, були вимушені залишатися в своїх кабінетах, тому що всім було заборонено виходити навіть під час обідньої перерви.