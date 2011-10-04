Газпром: продуктивний діалог з Нафтогазом триває

Сьогодні в центральному офісі ВАТ «Газпром» голова правління ВАТ Олексій МІЛЛЕР і міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО провели черговий раунд переговорів з питань співпраці в газовій сфері. Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації "Газпрому".

"На зустрічі було відзначено продуктивність діалогу, який зараз триває і спрямований на реалізацію досягнутих раніше домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня п.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ провів переговори з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і прем`єром Володимиром ПУТІНИМ.

25 вересня прес-служба Кремля повідомила про досягнення істотного прогресу на переговорах Росії та України про ставку на транзит газу.

25 вересня Президент України В.ЯНУКОВИЧ також зазначив істотний прогрес у газових переговорах між Україною і Росією.

26 вересня М. АЗАРОВ заявив, що Україна і Росія досягли домовленості про перегляд газових контрактів.

ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в І кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м.

Україна домагається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.