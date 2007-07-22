Цистерни з фосфором вивезуть 25 липня

Двадцять п`ятого липня потяг з цистернами з фосфором повинен залишити Україну. Про це "5 каналу" повідомив віце-прем`єр, голова урядової комісії з ліквідації наслідків аварії Олександр Кузьмук. За словами Кузьмука, натепер до відправки готові вже 10 резервуарів, тож підняти лишилося ще 5.

Наступним етапом рятувальної операції стане рекультивація ґрунту - цю роботу мають завершити до 27 липня. На місці, де перевернулися цистерни, зберуть воду і насиплять новий шар ґрунту.